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» » Калининградец, разыскиваемый в Польше за неуплату штрафа, сменил имя, чтобы пересечь границу

Калининградец, разыскиваемый в Польше за неуплату штрафа, сменил имя, чтобы пересечь границу

В мире
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Об этом сообщает пресс-служба Варминско-Мазурского пограничного отдела. В среду, 6 декабря, пограничники задержали калининградца, разыскиваемого в Польше.

Во время проверки паспорта выяснилось, что водитель сменил имя, чтобы получить новый документ и визу. 29-летний мужчина приехал на автомобиле Opel на переход Гусев — Голдап, чтобы въехать в Польшу.

29-летнему калининградцу пришлось погасить свою задолженность. Оказалось, что мужчину разыскивают окружной суд и полиция в Олецко за неоплаченный штраф в размере почти 10 000 злотых. Кроме того, ему грозит уголовное и налоговое разбирательство, поскольку он собирался нелегально провезти 560 сигарет.

Материал к публикации подготовил Adimas.
Теги: Калининградец разыскиваемый в Польше за неуплату штрафа сменил имя чтобы пересечь границу
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Калининградец, разыскиваемый в Польше за неуплату штрафа, сменил имя, чтобы пересечь границу