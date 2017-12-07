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В Роспотребнадзоре рассказали, когда в Калининград придёт грипп

В мире
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С сообщением Бабура выступила в эфире радио 'Комсомольская правда — Калининград'.  Глава регионального Роспотребнадзора Елена Бабура рассказала о том, когда жителям Калининграда стоит ждать эпидемии гриппа.

'Пока мы наблюдаем заболевания, вызванные негриппозными вирусами', — подчеркнула глава Роспотребнадзора. По словам эксперта, эпидемии гриппа стоит ждать в январе.

'Коллективный иммунитет — это эффективная защита во время эпидемии гриппа, он убережёт и от нежелательных осложнений, и от летальных исходов. Впервые за последние десять лет в регионе сделала прививки почти половина жителей. Пока, к сожалению, врачи Калининградской области констатируют и то, и другое', — отметила Бабура.

Особенно уязвимы дети, посещающие садики. Она напомнила, что пациенты, которые на стадии выздоровления вдруг чувствуют ухудшение, должны немедленно обратиться к врачам: это симптом пневмонии.

Материал к публикации подготовил Robin.
Теги: В Роспотребнадзоре рассказали когда в Калининград придёт грипп
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В Роспотребнадзоре рассказали, когда в Калининград придёт грипп