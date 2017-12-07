Ночной дрифт и бесстрашный велосипедист: "Безопасный город" и полиция опубликовали подборку ДТП за октябрь

Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. В октябре из-за большого количества ДТП на дорогах города АПК 'Безопасный город' вместе с полицией подготовили ещё один дайджест происшествий.

Микроавтобус, который пошёл на таран дорожного знака, дрифтующий Volkswagen, не испугавшийся встречного автомобиля велосипедист и лисица, разгуливающая по пограничному переходу на Куршской косе — все эти ДТП попали в поле зрения камер наружного наблюдения. В финальную часть октябрьской видеоподборки вошли самые неординарные инциденты.

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