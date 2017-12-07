СК: в Калининграде из-за халатности медиков умер неродившийся ребёнок

293 УК РФ ('Халатность'). В Калининградской области возбудили уголовное дело против медиков одной из районных больниц области по ст. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

В соответствии с индивидуальным планом из-за того, что беременность женщины протекала на фоне анемии (малокровия) с момента взятия на учёт, ей было предписано лечение анемии и контроль врождённых аномалий плода. По версии следствия, в октябре 2016 года 30-летняя женщина встала на учёт в больницу на ранней стадии беременности.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В итоге из-за вовремя не назначенного лечения на сроке 33–36 недель ребёнок умер внутри утробы матери. Расследование уголовного дела продолжается.

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