Губернатор: «Я не отслеживаю работу Янтарного комбината и тех, кто у них что-то покупает»
08-12-2017 15:14  
"Про IT рассказываем, но не можем освоить Skype?": Алиханов отчитал министров, не пользующихся видеосвязью
08-12-2017 14:55  
Алиханов: Программа приграничного сотрудничества с Польшей оказалась под угрозой срыва
08-12-2017 14:51  
Ул. Энгельса в Калининграде планируют сделать двухсторонней
08-12-2017 12:33  
Время — деньги: основатель первого калининградского тайм-маркета рассказал о своём проекте
08-12-2017 12:16  
Кондуктор, получившая травму в автобусе, отсудила компенсацию в 100 тыс. рублей
08-12-2017 12:13  
Вишня, слива, голубика: в Калининградской области откроют первый промышленный плодово-ягодный питомник
08-12-2017 11:25  
Федерация передумала давать в 2018 году «льготу», ради которой Алиханов отказался от разрешения комиссионной торговли
08-12-2017 10:47  
В Калининграде заключённый избил сотрудника колонии, который запретил ему выносить продукты из столовой
08-12-2017 10:35  
На Приморской ТЭС задействуют самые современные достижения мировой энергетики
08-12-2017 10:30  
В Калининграде силовики сняли с трапа самолёта подозреваемого в грабежах посетителей ночных клубов (видео)
08-12-2017 10:16  
Лучшие назовут лучших: сегодня состоится награждение лауреатов премии "Профи — итоги 2017 года"
08-12-2017 10:09  
Владелец аптечной сети решил избавиться от домов-памятников в Светлогорске
08-12-2017 07:19  
Дорогу к порту в Пионерском решили пустить в обход городского парка
08-12-2017 06:02  
Алиханов пообещал помочь с погашением долгов всем муниципалитетам, кроме Калининграда
08-12-2017 05:46  
» » В Калининграде комбикормовый завод задолжал работникам более 11 млн рублей

В Калининграде комбикормовый завод задолжал работникам более 11 млн рублей

В мире
107
0

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП. В Калининграде комбикормовый завод задолжал 261 работнику более 11 млн рублей.  

рублей. В апреле 2017 года судебные приставы вернули 94 бывшим сотрудникам ООО 'БалтАгроКорм' задолженность по заработной плате в размере 5 млн 853 тыс.   Как оказалось позже, это не все долги по зарплате.

рублей. Через некоторое время к судебным приставам поступило ещё 167 исполнительных документов о взыскании с ООО 'БалтАгроКорм' задолженности по зарплате в размере 11 млн 797 тыс.  

Поэтому в счёт погашения долга заводу пришлось продать зерно. Счета должника арестовали, но денег на них не было.   Но денег, вырученных от реализации арестованного имущества, для погашения заработной платы в полном объёме оказалось недостаточно.

  'В связи с чем приставы совместно с представителями должника выработали решение о передаче залоговой техники должника в аренду и обращении взыскания на денежные средства, полученные по договору аренды по исполнительным производствам', — пояснили в ведомстве.

Материал к публикации подготовил dess.
Теги: В Калининграде комбикормовый завод задолжал работникам более 11 млн рублей
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

В этом разделе также

Ещё почитать

комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии
В Калининграде комбикормовый завод задолжал работникам более 11 млн рублей