В Калининграде комбикормовый завод задолжал работникам более 11 млн рублей

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП. В Калининграде комбикормовый завод задолжал 261 работнику более 11 млн рублей.

рублей. В апреле 2017 года судебные приставы вернули 94 бывшим сотрудникам ООО 'БалтАгроКорм' задолженность по заработной плате в размере 5 млн 853 тыс. Как оказалось позже, это не все долги по зарплате.

рублей. Через некоторое время к судебным приставам поступило ещё 167 исполнительных документов о взыскании с ООО 'БалтАгроКорм' задолженности по зарплате в размере 11 млн 797 тыс.

Поэтому в счёт погашения долга заводу пришлось продать зерно. Счета должника арестовали, но денег на них не было. Но денег, вырученных от реализации арестованного имущества, для погашения заработной платы в полном объёме оказалось недостаточно.

'В связи с чем приставы совместно с представителями должника выработали решение о передаче залоговой техники должника в аренду и обращении взыскания на денежные средства, полученные по договору аренды по исполнительным производствам', — пояснили в ведомстве.

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