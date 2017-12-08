Кондуктор, получившая травму в автобусе, отсудила компенсацию в 100 тыс. рублей

Об этом сообщает пресс-служба Калининградского областного суда. Суд взыскал компенсацию в пользу кондуктора, получившего травму на рабочем месте.

На пересечении ул. Женщина пояснила, что весной 2017 года она была на своём рабочем месте в салоне автобуса. Женщина упала и получила различные травмы средней тяжести. Батальной и Судостроительной водитель пытался избежать столкновения с автомобилем и резко затормозил.

Районный суд решил взыскать с транспортного предприятия в пользу пострадавшей компенсацию морального вреда — 100 000 рублей, а также расходы на оплату юридических услуг. Кондуктор обратилась в суд, указав, что ей был причинён моральный вред.

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