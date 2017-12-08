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В Калининграде заключённый избил сотрудника колонии, который запретил ему выносить продукты из столовой

В мире
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Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры. В Калининграде 35-летний заключённый избил сотрудника колонии.

Он спрятал под верхней одеждой пустые контейнеры для еды. Мужчина, отбывающий в исправительной колонии наказание за причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлёкшее смерть, нарушил порядок учреждения. По правилам колонии это запрещено и является нарушением. Заключённый собирался пронести их в столовую, сложить туда продукты и вынести за пределы помещения.

В ответ мужчина стал избивать охранника по голове. Сотрудник исправительного учреждения, заметив нарушение, сделал осуждённому замечание.

321 УК РФ ('Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества'). По результатам предварительного расследования осуждённому предъявили обвинение по ст. Дело направили в суд. 

Материал к публикации подготовил dess.
Теги: В Калининграде заключённый избил сотрудника колонии который запретил ему выносить продукты из столовой
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В Калининграде заключённый избил сотрудника колонии, который запретил ему выносить продукты из столовой