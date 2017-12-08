Минздрав Калининградской области четыре года закупал лекарства для умерших людей

Об этом сообщает региональный Росздравнадзор. Минздрав Калининградской области в течение четырёх лет закупал дорогостоящие льготные лекарства для людей, которые уже умерли или переехали в другой регион.

Выяснилось, что с 2013 по 2017 год министерство покупало лекарства в том числе и для тех пациентов, которые уже умерли. В отношении министерства здравоохранения Калининградской области по вопросу льготного лекарственного обеспечения граждан была организована проверка. Тем самым фактические объёмы необходимых лекарств были завышены.

44% финансовых ассигнований потрачены в первом квартале 2017 года на лекарственные препараты, большинство которых остаются невостребованными по настоящее время', — говорится в документе Росздравнадзора. 'Заявка на льготное лекарственное обеспечение на 2017 год составлена без учёта реальной потребности.

Материалы проверки направлены в прокуратуру Калининградской области и региональное управление МВД. Министерству здравоохранения Калининградской области выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

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