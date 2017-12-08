Госдума упростила подачу заявления в ЗАГС через интернет
08-12-2017 16:06  
"Очередной обман": Алиханов рассказал про мошеннические схемы при вывозе мусора в регионе
08-12-2017 15:20  
Губернатор: «Я не отслеживаю работу Янтарного комбината и тех, кто у них что-то покупает»
08-12-2017 15:14  
В Калининграде осудили бывшего пристава, пытавшегося присвоить Mercedes умершего должника
08-12-2017 14:57  
"Про IT рассказываем, но не можем освоить Skype?": Алиханов отчитал министров, не пользующихся видеосвязью
08-12-2017 14:55  
Минздрав Калининградской области четыре года закупал лекарства для умерших людей
08-12-2017 14:52  
Алиханов: Программа приграничного сотрудничества с Польшей оказалась под угрозой срыва
08-12-2017 14:51  
После выходных калининградских водителей проверят на трезвость
08-12-2017 13:38  
Kronospan не смог получить финансирование на строительство завода в Калининградской области
08-12-2017 12:37  
Ул. Энгельса в Калининграде планируют сделать двухсторонней
08-12-2017 12:33  
Время — деньги: основатель первого калининградского тайм-маркета рассказал о своём проекте
08-12-2017 12:16  
Кондуктор, получившая травму в автобусе, отсудила компенсацию в 100 тыс. рублей
08-12-2017 12:13  
Баринов: Ответственность за покупку льготных лекарств для умерших людей несёт бывшее руководство минздрава
08-12-2017 12:05  
В РЖД разъяснили, могут ли пассажиры верхних полок пользоваться нижними
08-12-2017 11:40  
Вишня, слива, голубика: в Калининградской области откроют первый промышленный плодово-ягодный питомник
08-12-2017 11:25  
» » В Калининграде осудили бывшего пристава, пытавшегося присвоить Mercedes умершего должника

В Калининграде осудили бывшего пристава, пытавшегося присвоить Mercedes умершего должника

В мире
200
0

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП. Московский районный суд признал бывшего пристава-исполнителя виновным в покушении на мошенничество.  

  В 2016 году мужчина, проработавший в управлении девять месяцев, используя свои должностные полномочия, собирался забрать себе Mercedes S320L, принадлежащий должнику, умершему в 2014 году.

Его приговорили к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два с половиной года. Суд признал 32-летнего бывшего сотрудника виновным в покушении на мошенничество, совершённом лицом с использованием своего служебного положения.

Приговор суда вступил в законную силу. Также на него возложили обязанность не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного органа, осуществляющего исправление осуждённого.

Материал к публикации подготовил Robin.
Теги: В Калининграде осудили бывшего пристава пытавшегося присвоить Mercedes умершего должника
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

В этом разделе также

Ещё почитать

комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии
В Калининграде осудили бывшего пристава, пытавшегося присвоить Mercedes умершего должника