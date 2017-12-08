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Баринов: Ответственность за покупку льготных лекарств для умерших людей несёт бывшее руководство минздрава

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Об этом заявил вице-премьер социальной политики Виктор Баринов в эфире радио 'Комсомольская правда — Калининград'. Все, кто был задействован в преступной схеме покупки льготных лекарств для умерших людей, уже не работают в здравоохранении.

В минздраве должны были вестись реестры, оттуда — выбывать люди, которые умерли или которые выехали за пределы Калининградской области. Как оказалось, это не первая проверка Росздравнадзора. Этого, по словам Баринова, надлежащим  образом не делалось.

Тогда мы обнаружили машину с семью миллионами препаратов непонятного происхождения. 'Первая проверка была в марте, когда проверяли 'Облфармкомпанию'. Это второй этап этих мероприятий, который проводился совместно с правоохранительными органами', — пояснил Баринов.

Тем самым фактические объёмы необходимых лекарств были завышены. С 2013 по 2017 год министерство покупало лекарства в том числе и для тех пациентов, которые уже умерли.

Материал к публикации подготовил Honna.
Теги: Баринов: Ответственность за покупку льготных лекарств для умерших людей несёт бывшее руководство минздрава
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Баринов: Ответственность за покупку льготных лекарств для умерших людей несёт бывшее руководство минздрава