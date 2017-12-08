Водитель автомобиля Toyota, сбивший женщину на тротуаре, — сотрудник УФСИН

Об этом LiveKenig рассказала пострадавшая женщина, её слова подтвердили в пресс-службе ведомства. Водитель Toyota, который сбил на тротуаре калининградку, оказался сотрудником УФСИН.

В пресс-службе регионального УФСИН сообщили, что инцидент произошёл, когда сотрудник их управления выезжал с прилегающий территории к исправительному учреждению.

Третьяковской и направилась на автобусную остановку к магазину 'Балтламинат'. 28-летняя Екатерина перешла дорогу на Советском проспекте со стороны ул. Она шла по тротуару, когда почувствовала удар сзади.

Ударила меня в правый бок. 'Машина подъехала тихо, неожиданно. Я закричала от боли и испуга. Колесо проехало по ноге. В машине сидели двое мужчин 30–35 лет в сине-голубой камуфляжной форме. Хорошо, что удержалась на ногах. Они переговаривались между собой, а я начала звонить в службу спасения', — рассказывает пострадавшая.

За это время ни водитель, ни его пассажир не вышли из машины, чтобы помочь ей. Около десяти минут Екатерина пыталась дозвониться в экстренные службы. Женщина записала марку машины и её номер.

А потом начал предлагать мне договориться, решить обоюдно, на месте. 'Когда наконец из автомобиля вышел водитель, я попросила его представиться, но он не назвал ни своего имени, ни фамилии. Когда меня уже увозили в больницу, к месту аварии подъехала машина ДПС. Вскоре подъехала скорая помощь. Вечером мне позвонили из полиции, и я рассказала, как всё произошло', — говорит Екатерина.

Она находится на больничном, на ногу поставили фиксированные повязки. Пострадавшей диагностировали ушиб мягких тканей голени, правой стопы и трещины двух пальцев ноги. По словам женщины, ей повезло, что она была в плотных ботинках.

За рулём иномарки сидел 35-летний водитель. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, 7 декабря в 14:00 на Советском проспекте автомобиль Toyota сбил 29-летнюю женщину, которая шла по тротуару.

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