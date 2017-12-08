В Якутии при столкновении микроавтобуса и грузовика погибли пять человек

Об этом сообщает телеканал 'Звезда'. В Якутии в крупном ДТП с участием микроавтобуса и грузовика погибли пять человек, трое получили травмы.
После столкновения автомобили загорелись, пишет источник. Авария случилась на федеральной трассе 'Колыма' вблизи посёлка Нижний Бестях.
Проводится дальнейшее расследование', — сообщает телеканал НВК Саха. 'Машины полностью сгорели.
Сотрудники полиции устанавливают причины происшествия. По предварительным данным, в салоне микроавтобуса могли быть дети.Материал к публикации подготовил Adimas.