В Якутии при столкновении микроавтобуса и грузовика погибли пять человек

Об этом сообщает телеканал 'Звезда'. В Якутии в крупном ДТП с участием микроавтобуса и грузовика погибли пять человек, трое получили травмы.

После столкновения автомобили загорелись, пишет источник. Авария случилась на федеральной трассе 'Колыма' вблизи посёлка Нижний Бестях.

Проводится дальнейшее расследование', — сообщает телеканал НВК Саха. 'Машины полностью сгорели.

Сотрудники полиции устанавливают причины происшествия. По предварительным данным, в салоне микроавтобуса могли быть дети.

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