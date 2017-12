Учёные нашли связь между оральной контрацепцией и раком груди

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание The New England Journal of Medicine. В Дании учёные доказали связь между употреблением оральных контрацептивов и увеличением риска развития рака груди у женщин.

По их мнению, эти препараты повышают риск развития рака молочной железы. Специалисты пришли к такому выводу после масштабного исследования побочных эффектов, развивающихся в результате приёма оральных противозачаточных средств.

Учёные выяснили, что приём контрацептивов даёт один дополнительный случай рака груди на 7,7 пациенток. Заключение было сделано на основании аналитических данных о состоянии здоровья 1,8 миллиона жительниц Дании в возрасте от 15 до 49 лет.

Кроме того, они порекомендовали женщинам старше 40 лет вообще отказаться от приёма противозачаточных средств, содержащих гормоны, и перейти на другие виды контрацепции. Менее всего рискуют женщины, пользующиеся препаратами с умеренным содержанием эстрогена, считают исследователи.

Материал к публикации подготовил