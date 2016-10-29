Россию не переизбрали в Совет ООН по правам человека

Россия не была переизбрана в Совет ООН по правам человека (СПЧ) в ходе голосования на Генеральной Ассамблее ООН, сообщает Reuters. Со своей стороны РИА «Новости» поясняет, что российское государство, претендовавшее на место в данном органе от Восточной Европы, получило 112 голосов. В результате два места в Совете от группы восточноевропейских государств займут Хорватия, получившая 114 голосов в поддержку, и Венгрия, за которую проголосовали 144 государства, отмечает российское агентство. Всего 28 октября было избрано 14 новых членов в СПЧ ООН на 2017-2019 годы.
Соответствующий провал наступил вслед за недавним демаршем 80 правозащитных и гуманитарных организаций, которые потребовали исключить Россию из СПЧ ООН из-за ее военных преступлений в Сирии. Подписавшие соответствующую петицию считают, что эти действия противоречат принципам и целям СПЧ, передает RT.
Одним из поводов к такому протесту послужило недавнее вето Москвы, наложенное на французскую резолюцию в Совбезе ООН, требовавшую остановить российские бомбардировки в Сирийской Республике. Согласно подписанному в понедельник заявлению НКО, использование Россией права вето для блокировки французской резолюции по Алеппо и действия против группировок в восточных районах города указывают на «несоответствие с принципами и целями Совета по правам человека». Документ подписали в том числе крупнейшие правозащитные организации, среди которых — Human Rights Watch, CARE International и Just Foreign Policy.
Совет по правам человека — международный правозащитный орган в системе ООН, заменивший Комиссию по правам человека. Является вспомогательным органом Генеральной Ассамблеи ООН. Резолюция о создании Совета по правам человека ООН гласит, что «члены Совета должны поддерживать самые высокие стандарты в области поощрения и защиты прав человека».
Участники Генеральной Ассамблеи избирают членов, которые занимают 47 мест и распределяются между региональными группами ООН следующим образом: 13 мест для государств Африки, 13 для государств Азии, 6 мест для стран Восточной Европы, 8 мест странам Латинской Америки и Карибского бассейна, и 7 мест для западноевропейских и других государств (включая США, Канаду и Израиль).
Ранее СПЧ ООН неоднократно подвергался критике за нахождение в его составе стран, далеких от стандартов защиты базовых человеческих прав. Еще в 2006 году Human Rights Watch высказывала сомнения по поводу наличия Москвы в качестве члена организации. Материал к публикации подготовил Отдел новостей, со ссылкой на пресс-службу издания Newsader.