Россия провалила псевдомайдан в Черногории

Как в маленькой Черногории планы России дестабилизировать регион потерпели поражение: Лидер популярной у украинских туристов Черногории Мило Джуканович едва не стал жертвой «русской весны», то бишь «цветной революции по-кремлевски», и объявил, что уходит с должности после двух десятков лет управления страной.
И вряд ли он решил отречься от поста премьера потому, что испугался Кремля и его агентов. Скорее наоборот, он ищет пути, как не дать России воспользоваться хрупкой ситуацией и отрабатывает тактику, которая сохранит ему рычаги управления Черногорией.
Почему Джукановича не любят в Кремле: Кремль очень настойчиво пытается закрепиться на Балканах, укрепляя дружеские к себе политические силы в регионе. Теперь из всех тамошних наделенных властью политиков на сто процентов лояльным России есть разве что руководитель Республики Сербской Милорад Додик. Но его вотчина — это даже не страна, а лишь часть Боснии и Герцеговины.
В Сербии и Болгарии, где традиционно сильны симпатии к России еще со времен царизма и борьбы с Османской империей, при власти сейчас силы, которые нельзя считать лояльными РФ. Конечно, Москва прилагает усилия, чтобы изменить ситуацию.
Свежий пример — Черногория. В 2006 году страна бросила Сербию на произвол судьбы и отправилась в самостоятельное плавание. Страна успешно встала на путь интеграции в НАТО и Евросоюз. В мае она фактически стала 29-м членом Североатлантического Альянса. Хотя остались юридические формальности: решения должны ратифицировать парламенты стран — членов блока и парламент самой Черногории. Также она успешно подала заявку на членство в ЕС.
Поэтому не удивительно, что лидер страны Мило Джуканович вызывает в России раздражение. Зато, в Кремле очень дружелюбно относятся к крупнейшей оппозиционной силы страны — Демократическому фронту, который открыто призывает к сближению Черногории с Россией и Сербией, и выступает против интеграции в НАТО и ЕС. Его лидеры очень часто наведываются в Москву с визитами.
В воскресенье, 16 октября, в Черногории состоялись парламентские выборы. Победу одержала правящая партия Джукановича — Демократическая партия социалистов (ДПС).
Этого деятеля, кстати, трудно назвать демократом — он руководит страной уже 21 год подряд, иногда лишь уходя в сторону, но сохраняя все рычаги в своих руках. Он неоднократно обвинялся в коррупции, но хитрому политику хорошо удается играть для Запада роль «своего сукиного сына» и оставаться на плаву.
Сербские провокаторы с московскими кураторами:
Задержание сербских провокаторов И особенно эти выборы запомнились сорванными планами российских «друзей» Джукановича. Они руками сербских наемников пытались устроить стрельбу по оппозиции и спровоцировать захват власти возмущенными насилием гражданами.
Этот переворот должен был закончиться приходом к власти пророссийской политической силы и в перспективе резкой сменой курса страны.
В день выборов в Черногории были арестованы 20 граждан Сербии. Среди них — бывший командир сербской жандармерии Братислав Дикич. У них нашли оружие и полицейскую форму. Всех подозревают в подготовке нападений после закрытия избирательных участков в день голосования в городе Подгорица — столицы Черногории.
Джуканович заявил, что спецслужбы проверят причастность к инциденту Сербии и России. В принципе, ему можно было бы и не верить и считать, что политик сам все подстроил. Но глава прокуратуры, который недолюбливает Джукановича (в частности, посадил его друга-мэра), и оппозиционная пресса также убеждены, что планировалась именно инспирированная внешними силами провокация. И что ниточки тянутся в Кремль.
Позже об арестах причастных к инциденту людей сообщил и премьер-министр Сербии Александар Вучич. А в сербских СМИ появились сообщения о депортации нескольких причастных к провокации россиян.
«Мы захватили униформу, деньги и другие вещи, и сообщили следователей в Черногории о том, что имеем», — заявил глава сербского правительства на пресс-конференции. Он сказал, что подозреваемые не имеют отношения к государству Сербия и связанные с третьей страной, которую Вучич назвать не осмелился.
Почему он прямо не заявил о причастности России, как то сделал перед этим Джуканович, понятно. Несмотря на официально заявленный путь на интеграцию с ЕС, сербские власти пытаются сохранять дружеские отношения с Россией. Так или иначе, но ей приходится считаться с общественными настроениями граждан, среди которых много поклонников России.
К тому же заявление Вучича прозвучало в то время, как в Сербии находился с визитом секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Есть версия, что он прибыл именно ради того, чтобы уладить конфликт, который сложился из-за причастности к подготовке переворота российских граждан.
В сербских СМИ сообщается, что это члены правых организаций и боевики, которые воевали на Донбассе в рядах террористических организаций. И среди них были как люди с сербским гражданством, так и с российским. Патрушев должен был успокоить власти Сербии и притушить скандал, который начал назревать.
План провокаторов расписал на своей странице в Facebook российский политтехнолог и галерист Марат Гельман, который живет в Чорногрии. По его словам, «российский след» заметен очень четко.
Он ссылается на материал в местной газете «Вести», редакция которой настроена оппозиционно к Джукановичу. Правоохранители уже нашли три криптотелефона: один в Черногории, один в Сербии, а третий, как определили, находится в России.
Схема, которую описывает Гельман, выглядит так:
1. Спровоцировать митинг оппозиции возле парламента против результатов выборов.
2. Люди в форме полиции пробираются в парламент (это та группа, которую арестовали) и стреляют в митинг.
3. Далее действовать исходя из обстоятельств. «Здесь подозревают, что не без участия Кремля все произошло», — пишет Гельман.
Почему идет Джуканович: И вот через неделю после громкого скандала Джуканович вдруг объявил, что уходит в отставку. Знатоки внутренней ситуации в Черногории объясняют его поступок двумя версиями.
Первая — это попытка преодолеть проблему доверия населения и уступка будущим партнерам по коалиции. Находясь 21 год при власти Джуканович успел сильно надоесть многим, наблюдается эффект усталости. Поэтому, похоже, что Джуканович решил испытать уже дважды проверенную им же схему — на некоторое время уйти от власти, спрятаться в тени, с тем, чтобы впоследствии вернуться.
Преемником Джукановича будет вице-премьер Душко Маркович. В официальном заявлении ЛПС по этому поводу сказано, что Джуканович персонально выбрал своего заместителя. «Джуканович сказал, что он уверен — Маркович способен завершить интеграцию Черногории в НАТО и Европейский Союз», — сказано в заявлении. Вообще эта схема немного напоминает «тандем», который устроили Путин и Медведев.
Партия Джукановича хотя и набрала большинство, но полученных голосов для формирования коалиции в одни руки недостаточно. Их традиционные партнеры имеют достаточно мест, чтобы снова приобщиться, но, похоже, лично Джукановича видеть снова во главе страны они не хотят. А чтобы не дать карты в руки пророссийским силам, он решил пойти на уступки. Которые к тому же явно временные.
Вторая причина — отставка стала результатом давления Запада на политика, за которым тянется длинный шлейф обвинений в коррупции, причастности к организованной преступности и кумовству.
ЕС сделал «неофициальное» предложение из-за того, что «Черногория не может стать членом ЕС, не пережив опыт демократической смены правительства», — цитирует AFP директора черногорского Центра мониторинга и исследований Златко Вуйовича.
И чем бы не объяснялся поступок Джукановича, это не отменяет того факта, что он опять переиграл пророссийские силы. И учитывая то, что собой представляет путинская Россия — это хорошо. Материал к публикации подготовил Отдел новостей, со ссылкой на пресс-службу издания Эспрессо.ТВ.