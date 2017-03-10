Браконьеры в зоопарке Франции отрезали рог носорогу

В известном зоопарке города Тури, который расположен во Франции, произошло чрезвычайное происшествие. Вчера ночью в вольер смогли пробраться браконьеры. Они убили редкого белого носорога по прозвищу Вин и вырвали у него все два рога - задний и передний. Об этом сообщило известное мировое агентство новостей The Local.

Как предполагает следствие, браконьеры работали с помощью бензопилы. Они смогли забрать с собой только самый большой рог, длина которого составляет не менее 23 сантиметров. Его стоимость на черном рынке достигает от 32 до 43 тысяч евро. Средства массовой информации заявляют, что остальные белые носороги зоопарка города Тури ни в коей мере не пострадали. Кроме того, страшное убийство Вина злоумышленниками прямо в его вольере стало самым первым подобным случаем в Западной Европе. Секретарь мировой организации "Робин де Буа" Шарлотта Нитхард, которая занимается аспектами охраны окружающей среды, заявила, что необходимо принять все необходимые меры безопасности, чтобы подобное не смогло повториться в другом зоопарке Европы.

Вся проблема в том, что количество диких носорогов очень быстро уменьшается. Каждый год в мире умирает более 1500 особей, а спрос на их рога и дальше продолжает увеличиваться. Наиболее подобный товар пользуется популярностью в странах Азии, в том числе Китае и Индии. Именно там бытует мнение, что приготовленные на основе рогов носорога лекарства могут помочь от практически всех болезней. Научных доказательств этому до сих пор нет, но цена на такие рога на черном рынке иногда превышает 61 тысячу долларов за один килограмм. Это намного больше стоимости кокаина или золота. Рог взрослого носорога способен весить до 4,5 килограмм.

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