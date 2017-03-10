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В США решили продать «список Шиндлера»

В мире
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В виде лота на публичную продажу в США выставлен знаменитый "список Шиндлера", он был составлен промышленником из Германии, Оскаром Шиндлером, который помог сохранить множество жизней. Возраст этого документа насчитывает более 70 лет, он был написан в апреле 1945 года.
Ценность этого документа в его содержании, в "списке" записана 801 фамилия работников, принятых в нацистский лагерь на предприятие Шиндлера. Также известно, что данный документ был доставлен в аукционный дом Ицхаком Штерном (помощником Оскара). Размер документа составляют 14 страниц заполненных информацией, написанной от руки.
Примерная минимальная цена (на аукционе, в доме Moment's in Time), за которую хотят отдать этот лот - $2,4 млн., по данным самого издания The Guardian максимальная цена превысит 2,5 миллиона долларов.
Стоит напомнить, что исполнителем роли Ицхана Штерна в фильме, занимавшем лидерские места в топ-250 фильмов по версии КиноПоиск "Список Шиндлера", стал голливудский актер Бен Кингсли.
В истории данного списка это уже не первый аукцион, и последний раз он выставлялся на аукционе сайта Ebay за $3 млн.

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В США решили продать «список Шиндлера» » Живой Кёнигсберг
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