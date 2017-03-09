Японский суд против конфиденциальности

Суд в Японии отклонил требование мужчины удалить из результатов поиска новости о его аресте по делу о детской проституции из Google: "Удаление может быть разрешено только тогда, когда значение защиты частной жизни существенно перевешивает раскрытие информации".



Ответ ждали, поскольку суд Сайтамы вынес решение о том, что пользователи имеют право на то, чтобы их судимость "забыли", в то время как в Токио отменил его.



Верховный суд постановил, что законность удаления определенной информации из результатов поиска следует оценивать на основе таких факторов, как степень ущерба, причиненного неприкосновенности частной жизни.



Другие факторы, которые должны быть взвешены включают цель и значение новостных статей в выпуске, необходимость представления реальных имен, адресов и другой достоверной информации о фигурантах.



Адвокат Казуюки Адзусава, который изучает вопросы, связанные со свободой выражения мнений, заявил о том, что право на конфиденциальность мужчины должно было быть защищено, если учесть, что он не участвовал в публичном судебном разбирательстве и был наказан штрафом.



Трое из пяти судей поддержали решение.

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