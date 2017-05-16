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В калининградском перинатальном центре выхаживают недоношенных детей "методом кенгуру"

В мире
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Об этом в понедельник, 15 мая, сообщает пресс-служба регионального правительства. В калининградском перинатальном центре показали способ общения с новорожденными малышами 'методом кенгуру'.

В калининградском перинатальном центре выхаживают недоношенных детей "методом кенгуру"

В центре этот метод применяется с момента открытия учреждения в 2009 году, однако к акции по его распространению здесь присоединились впервые. Главное медицинское учреждение родовспоможения Калининградской области впервые присоединилось к Международному дню распространения данного метода, который отмечается во всём мире 15 мая начиная с 2011 года. Впервые присоединившись к Международному дню распространения 'метода кенгуру', сотрудники медицинской организации провели лекции и мастер-классы для 30 пациенток отделений патологии беременных и гинекологии.

Практика, названная в честь сходства с тем, как некоторые сумчатые выхаживают своих детей, была первоначально разработана для ухода за недоношенными новорожденными при недоступности либо ненадёжности инкубаторов. Как рассказала врач-реаниматолог отделения реанимации центра Элина Сушкевич, 'метод кенгуру', или метод 'кожа к коже' — это техника выхаживания, практикуемая при преждевременных родах, в которой ребёнок находится в непосредственном соприкосновении со взрослым.

Причём, по словам Элины Сушкевич, отцы новорожденных бывают намного активнее матерей. В процессе общения с малышом с помощью 'метода кенгуру' могут участвовать как мама, так и папа. Если с медицинской точки зрения малыш является стабильным, мамы и папы могут держать их в таком положении в течение нескольких часов в день.

Там проводят доабортное консультирование, оказывают консультативную помощь женщинам во время беременности и в послеродовом периоде, сопровождают семейные пары с бесплодием, консультируют женщин и их родственников по вопросам, связанным с социально-правовой поддержкой семьи и детей. В январе этого года в центре открылся кабинет медико-психологической и социально-правовой помощи, предназначенный для консультирования и оказания психологической и юридической помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. За четыре месяца к медицинскому психологу и юристу, ведущим приём в новом кабинете, за помощью обратились 640 женщин. Помимо индивидуальных консультаций, предусмотрены групповые занятия по многим вопросам, актуальным для родителей.

Благодаря манипуляциям женщине удалось успешно родить девочку.  В марте региональном перинатальном центре впервые провели уникальную операцию по внутриутробному внутрисосудистому переливанию крови ещё не родившемуся ребёнку.

Материал к публикации подготовил dess.
Теги: В калининградском перинатальном центре выхаживают недоношенных детей "методом кенгуру"
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В калининградском перинатальном центре выхаживают недоношенных детей "методом кенгуру"