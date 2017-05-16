«Живой Кёнигсберг»

В Роспотребнадзоре предупредили о вспышке вируса гепатита А в Европе
16-05-2017 08:58  
Вступил в силу приказ, позволяющий переводить родивших студенток на бесплатное обучение
16-05-2017 08:36  
Едим слона по частям: как скопить на мечту
16-05-2017 08:19  
Пропавшего в Калининграде пенсионера нашли благодаря публикации Клопс.Ru
16-05-2017 07:43  
Ермак рассказал, что привлекает туристов, которые приезжают в Калининградскую область
16-05-2017 07:21  
Лишившийся контрактов на 1,5 млрд руб. поставщик автобусов из Владимира не смог отменить решения УФАС
16-05-2017 05:27  
Ночью на ул. Киевской загорелась Honda Civic (видео)
16-05-2017 04:53  
"Не дайте заблокировать": администраторы Telegram начали сбор подписей под петицией Дурову
16-05-2017 04:43  
Полицейские задержали 21-летнего калининградца, подозреваемого в хранении гашиша
16-05-2017 02:05  
Очевидцы: в Гурьевском районе Audi вылетел в кювет (фото)
16-05-2017 01:52  
Байдарки, параплан, виндсёрфинг: сервис впечатлений "Айвел" знает, чем заняться грядущим летом
16-05-2017 01:49  
В Калининграде разыскивают пенсионера с потерей памяти (фото)
16-05-2017 00:00  
Двухсотлетние гингко и буки: калининградцев приглашают познакомиться с уникальной дендроколлекцией зоопарка
15-05-2017 22:57  
Администрация Светлогорска подала иск об изъятии земли под "стакан"
15-05-2017 21:47  
Доходы прокуроров – 2016: обзор RUGRAD.EU
15-05-2017 20:34  
» » Очевидцы: на перекрёстке Кутузова — пр. Победы столкнулись BMW и Volkswagen (фото)

Очевидцы: на перекрёстке Кутузова — пр. Победы столкнулись BMW и Volkswagen (фото)

В мире
128
0

Кутузова — проспект Победы столкнулись BMW и Volkswagen. В понедельник, 15 мая, в Калининграде на перекрёстке ул. Об этом LiveKenig рассказали очевидцы.

Очевидцы: на перекрёстке Кутузова — пр. Победы столкнулись BMW и Volkswagen (фото)

В результате происшествия никто не пострадал, говорят свидетели. Авария произошла возле магазина 'Семья', около 17:30. Пробки' скорость транспортного потока на одной из полос на этом участке дороги не превышает 7 км/ч. По данным сервиса 'Яндекс.

За рулём BMW находился мужчина 30 лет. В пресс-службе отдела пропаганды регионального управления ГИБДД подтвердили информацию о ДТП. В результате столкновения никто не пострадал. Автомобилем Volkswagen управляла 25-летняя женщина. Сейчас устанавливаются причины аварии.

Материал к публикации подготовил dess.
Теги: Очевидцы: на перекрёстке Кутузова — пр. Победы столкнулись BMW и Volkswagen (фото)
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Читайте также

комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии
Очевидцы: на перекрёстке Кутузова — пр. Победы столкнулись BMW и Volkswagen (фото)