Очевидцы: на перекрёстке Кутузова — пр. Победы столкнулись BMW и Volkswagen (фото)

Кутузова — проспект Победы столкнулись BMW и Volkswagen. В понедельник, 15 мая, в Калининграде на перекрёстке ул. Об этом LiveKenig рассказали очевидцы.

В результате происшествия никто не пострадал, говорят свидетели. Авария произошла возле магазина 'Семья', около 17:30. Пробки' скорость транспортного потока на одной из полос на этом участке дороги не превышает 7 км/ч. По данным сервиса 'Яндекс.

За рулём BMW находился мужчина 30 лет. В пресс-службе отдела пропаганды регионального управления ГИБДД подтвердили информацию о ДТП. В результате столкновения никто не пострадал. Автомобилем Volkswagen управляла 25-летняя женщина. Сейчас устанавливаются причины аварии.

Материал к публикации подготовил