Круизный лайнер повредил самый большой коралловый риф

Около побережья Индонезии огромный круизный корабль Caledonian Sky смог очень серьезно повредить старые коралловые образования, находящиеся вокруг острова Кри. Это самая большая достопримечательность дайверов и туристов во всем Западном Папуа. Об этом происшествии сообщило новостное агентство France 24. Руководитель туристической компании Raja Ampat заявил, что событие произошло около двух недель назад, но общественность только недавно узнала о нем.

Лайнер был оборудован радаром и современной системой спутниковой навигации, однако сумел сесть на мель на коралловом рифе, как раз после экскурсии пассажиров по острову Вайгео, который является самым большим островом архипелага. Огромное судно, перевозившее 105 отдыхающих и 80 работников туристической компании, смогло нанести большой урон рифу этого заповедника при отливе. По подсчетам исследователей ресурсов Тихого океана из института Папуа, было испорчено более 14 тысяч квадратных метров коралловых образований. Их восстановление обойдется более чем в 17 миллионов американских долларов.

Руководители местных туристических фирм, живущие за счет показа достопримечательностей Раджи Ампата, очень возмущены происшествием. Есть версия, что в это время за штурвалом круизного лайнера находился 12-летний ребенок. Об этом сообщает туристический сайт о развлечениях на островах. Они заметили, как различные суда наносят повреждения коралловым рифам, закидывая якоря, а посадка лайнера на мель причинила колоссальный урон всей экологии района. Правительство Индонезии постановило, что добьется выплаты компенсации у капитана судна Noble Caledonia. Ее размер по различным оценкам должен составить от 1,1 до 2 миллионов долларов. Про это сообщило новостное издание The Jakarta Post. Корпорация, владеющая круизным лайнером, опубликовала письмо, в котором выступила за охрану экологической системы и пообещала наказать всех виновных в происшествии.

В 2001 году был опубликован доклад известной организации Conservation International, в котором утверждалось, что в этом районе обитает более 1500 различных видов рыб и 700 типов кораллов. Курорт Раджа Ампат принято считать самым лучшим в мире местом для подводного дайвинга и наиболее богатым по наличию различных организмов.

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