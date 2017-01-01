Сомалийские пираты захватили крупное судно

В данный момент руководство Военно-морских сил Европейского союза пробуют установить точное расположение грузового корабля Aris 13 с находящейся там командой, пропавшего вчера около побережья Сомали. По предположению специалистов, оно могло быть захвачено вооруженной бандой.

Накануне члены команды корабля, который перевозил горюче-смазочные материалы и плывшего с флагом Шри-Ланки, смогли передать специальный бедственный сигнал, а потом отключили всю систему отслеживания и поменяли курс на берег Сомали. Об этом сообщил новостному агентству Reuters руководитель организации по борьбе с пиратами Oceans Beyond Piracy Джон Стидл.

Члены экипажа судна Aris 13 сообщили, что за ними плыли три небольших лодки, а потом корабль пропал. Джон Стидл заявил, что на судне находились девять работников морской компании. Пресс-служба правительства автономного округа Пунтленд на конференции сообщила о нахождении на корабле более 25 членов команды. Сейчас в место пропажи танкера смогли вылететь современные самолеты Европейского Союза Navfor. Появилась информация о захвате корабля пиратами. Если она подтвердится, то такой случай может стать наиболее большим нападением вооруженных банд с конца 2011 года.

В те годы банды пиратов в прибрежных водах Сомали довольно часто захватывали различные корабли. В 2012 году они смогли совершить 240 разбойных нападений и взяли в плен не одну сотню человек. Об этом сообщает новостной портал Reuters со ссылкой на источники в Международном морском бюро. Также отмечается, что разбойные действия в этом районе представляют большую опасность для мирового морского пути. Но за последние годы количество атак сумели уменьшить. Это стало возможно из-за начала операции объединенных военных сил под названием Atalanta, которая была организована по постановлению Европейского Союза.

В позапрошлом году вооруженные банды не смогли захватить ни одного крупного корабля, но в прошлом году в прибрежной зоне западной Африки были взяты в плен 45 мореплавателей. Принято считать, что разбойники похищают команды ради денег из-за падения стоимости нефти.

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