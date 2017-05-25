«Живой Кёнигсберг»

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» » Пулемётчика гусевской части, покупавшего увольнения, приговорили к штрафу

Пулемётчика гусевской части, покупавшего увольнения, приговорили к штрафу

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Пулемётчика гусевской части, покупавшего увольнения, приговорили к штрафу
Материал к публикации подготовил Robin.
Теги: Пулемётчика гусевской части покупавшего увольнения приговорили к штрафу
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Пулемётчика гусевской части, покупавшего увольнения, приговорили к штрафу