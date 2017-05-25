Пулемётчика гусевской части, покупавшего увольнения, приговорили к штрафу

Чтобы могла дышать: в Калининграде собирают деньги трёхлетней тяжелобольной девочке

25-05-2017 17:42

Стало известно, когда в обращение поступят купюры номиналом в 200 и 2000 рублей

25-05-2017 16:40

Возведением спортплощадки к ЧМ-2018 в Светлогорске займется подрядчик капремонта домов на Ленинском

25-05-2017 14:38

Врача Багратионовской центральной районной больницы будут судить за обман страховых компаний

25-05-2017 14:35

В Калининграде подсчитали, насколько за год подорожала окрошка

25-05-2017 13:38

В Калининграде бизнесмен обманул государство на 10 млн рублей

25-05-2017 13:28

Убери из тарелки животных и спасёшь до 200 жизней в год: веган и зоозащитник — о своём проекте

25-05-2017 13:20

В зоопарке показали, как меняют воду в бассейне для бегемотов (видео)

25-05-2017 13:19

112: под Круглово водитель врезался в дерево из-за выбежавшей на дорогу косули

25-05-2017 13:06

Под Зеленоградском мотоциклист без прав столкнулся с Volkswagen

25-05-2017 12:31

В среду в области сбили двоих пожилых велосипедистов

25-05-2017 12:19

Цуканов об Алиханове: Из "новых" глав регионов к нему у меня меньше всего вопросов

25-05-2017 12:15

Россельхознадзор обнаружил в белорусских сырах остатки антибиотиков от сифилиса

25-05-2017 12:11

Вместо реконструкции ремонт: на Окружной заменят асфальт и обновят разметку

25-05-2017 11:34

Ярошук: У многих отличников жизнь не получилась, я был троечник

25-05-2017 11:01