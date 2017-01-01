Власти Панамы продолжают вести громкое расследование

В государстве Швеция Столичный городской суд заключил под стражу гражданина Российской Федерации, который являлся работником дочернего отделения корпорации Bombardier. Ему предъявлено обвинение в получении взяток. Судебное разбирательство, в котором российский гражданин был в статусе подозреваемого, началось после доклада Центра по противодействию коррупции и организованной преступности по поводу всем известного панамского досье.

Как сообщает "Новая газета", кроме россиянина, правоохранительные органы также подозревают и все руководство компании Bombardier в причастии к коррупционным аферам в Азербайджане и России. Корпорация Bombardier, которая пришла на рынок Российской Федерации около 20 лет назад, продает для железнодорожников систему микропроцессорной централизации стрелок и светофоров Ebilock-950. По заявлениям специалистов, ее дочернее предприятие заключало серые контракты с офшорами, принадлежащими Алексею Крапивину, сыну приятеля старого президента компании "Российские Железные Дороги" Владимира Янкунина.

В начале прошлого месяца в Панаме арестовали владельцев крупной компании Mossack Fonseca, которая летом 2016 года была в центре громкого скандала из-за публикации архивных документов фирмы. Они стали основанием для проведения расследования про офшоры многих государственных руководителей и бизнесменов со всего мира. Арест Рамона Фонеки и Юргена Мосака последовал через пару часов после того, как им было предъявлено обвинение об участии в наиболее крупной коррупционной сети в Южной Америке. В начале этого года власти Панамы остановили уголовное дело про утечку секретных архивов компании Mossack Fonseca из-за протеста, посланного в Верховный суд государства. Составитель протеста заявил, что в прокуратуре грубо нарушается конституция страны.

Из документов было видно, что компания Mossack Fonseca оказывала услуги по отмыванию средств, избегая различных санкций и больших налогов. В них были обнародованы фамилии знаменитых в мире личностей. Изучив эти материалы, прокуратура страны начала расследование по привлечению указанных персон к ответственности.

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