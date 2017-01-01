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Из Саудовской Аравии депортируют огромное количество беженцев

В мире
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Руководство Саудовской Аравии намерено выслать из государства более 5 миллионов нелегально проживающих там беженцев. Про это сообщило местное агентство новостей Al Arabiya. Сейчас это решение рассматривается в Консультативном совете. Это предложение о проведении массовой депортации было внесено депутатом Садка Фадел, который объявил, что большая часть беженцев находятся на территории государства нелегально, чтобы потом иметь возможность получения постоянной прописки в стране.

Чиновник опасается, что нелегальные жители в скором времени станут требовать признать их гражданами Саудовской Аравии. По озвученным данным, большая часть людей приезжает в государство из Азии и Африки. Будущая компания по изгнанию мигрантов уже не первая в государстве-с 2011 по 2016 год из страны выдворили более 250 тысяч нелегалов, многих из них из-за угрозы исламского терроризма. Самая первая большая миграция в Саудовскую Аравию началась в 1971 году по причине небывалой нефтяной добычи. Иностранцы работали водителями, а очень часто и грузчиками и подсобными работниками. 

В городах Саудовской Аравии начали образовываться многочисленные гетто приезжих, а общее количество мигрантов возросло до 35 процентов от всего населения государства. Большинство жителей страны полностью уверены, что мигранты увеличивают уровень преступлений, но и сами приезжие жалуются на свое положение. Уже давно в государстве проводятся митинги мигрантов, которым работодатели не оплатили их работу. В прошлом месяце были жестокие столкновения в городе Мекка, окончившиеся судами над приезжими. В связи с этими событиями, известное объединение  Human Right Watch объявило о больших нарушениях в стране прав человека.

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