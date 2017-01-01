Теперь любой человек сможет оказаться в космосе

В маленьком возрасте большинство людей мечтали в будущем стать космонавтом. Это давало способность смотреть с орбиты на нашу планету, видеть различные звезды и испытывать ощущения невесомости. Однако стать астронавтом довольно сложно и осуществить свою мечту способны только наиболее выносливые люди, которые готовы посвятить этому делу многие годы, чтобы пройти сложное обучение и необходимую подготовку. Теперь появилась виртуальная реальность, в которой хоть и не по настоящему, но возможно на короткое время любому человеку ощутить себя космонавтом на Международной космической станции.

Для разработки подобного проекта специалисты корпорации Oculus соединили свои усилия с ведущими мировыми агентствами, как ESA, NASA и Канадской космической организацией. Основной целью поставили разработку реалистичного симулятора с элементами виртуальной реальности, при помощи которого появится возможность переноса пользователя на Международную космическую станцию и создаст ощущение пребывания в открытом околоземном пространстве. Также такая симуляция позволит обучать игроков и даже выполнять реальные задачи, такие как прием различных грузов, поступивших вместе с космическим шатлом с нашей планеты. Астронавты с Международной космической станции постоянно сталкиваются с такими работами, а пользователям необходимо будет это пройти в первый раз.

Конечно, люди не смогут достойно оценить всю реалистичность происходящего в симуляторе, потому что они никогда не присутствовали на Международной космической станции. Однако исследователи заявляют, что сделали игру наиболее похожую на реальность и смогли туда перенести большое количество мелких деталей, складывающих полнейшую картину быта космонавтов в открытом космосе. Тут можно смотреть на нашу планету из космических глубин, узнавать о деталях строительства станции, а еще в необходимое время услышать голоса настоящих космонавтов во время их пребывания на МКС, которые записаны в самом современном формате. На рынок такая специфическая игра должна выйти уже к концу этого года.

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