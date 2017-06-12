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» Под Читой перевернулся автобус, 11 человек погибли, пострадали 40
Под Читой перевернулся автобус, 11 человек погибли, пострадали 40
В мире
Автор:
Honna
Вчера, 06:17
195
0
Материал к публикации подготовил
Honna
.
Теги:
Под Читой перевернулся автобус
11 человек погибли
пострадали 40
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Под Читой перевернулся автобус, 11 человек погибли, пострадали 40