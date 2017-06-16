В Калининграде девочке с острым лейкозом собирают деньги на поездку в московскую больницу

Об этом сообщается на сайте благотворительного центра 'Верю в чудо'. В Калининграде собирают деньги 12-летней Кате Вишняковой, которой прошлым летом поставили страшный диагноз — 'острый лимфобластный лейкоз'.

Д. Чтобы назначить верное лечение, врачи Калининградской детской областной больницы отправили в срочном порядке костный мозг ребёнка на исследование в Федеральный научно-клинический центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Москве. Рогачёва в г. Потом в Москву отправилась и сама Катя — на дополнительное обследование и назначение лечения. Исследование центр проводит бесплатно, но срок хранения жидкого костного мозга ребёнка в пробирке всего сутки, поэтому пробирку в срочном порядке, самолётом, отправили в Москву.

Постоянно 'падали' анализы — когда после химии анализ крови показывал очень низкий уровень лейкоцитов, нейтрофилов и прочих составляющих крови, что говорило об ослабленности, о низкой сопротивляемости организма, об отсутствии устойчивости к вирусам. А потом девочку ждали долгие и изнурительные химиотерапии, которые очень тяжело переносились.

Потому волонтёры хотят собрать 26 тысяч рублей на компенсацию проезда к месту лечения. Для семьи, в которой мама воспитывает ребёнка одна, при этом на попечении у неё находится ещё и 8-летняя внучка, перелёт в Москву был просто неподъёмной суммой.

Они с мамой очень надеются, что это будет последняя мучительная процедура на пути к ремиссии. Как помочь Кате и другим детям, смотрите на сайте центра 'Верю в чудо'. Сейчас Катя проходит очередной курс химиотерапии.

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