На ул. Летней спасатели срезали крышу Audi, чтобы достать пострадавшую автомобилистку (фото)

Летней в Калининграде Audi A6 врезался в придорожное дерево. В пятницу, 16 июня, на ул. Об этом LiveKenig сообщили очевидцы происшествия.
За рулём автомобиля находилась женщина. Авария произошла около 17:30. По предварительным данным, она не справилась с управлением и допустила наезд на придорожное дерево.
Спасателям пришлось срезать крышу автомобиля, чтобы достать пострадавшую мать троих детей. На место ДТП выехали сотрудники МЧС. Предварительно у неё диагностировали множественные переломы обеих ног. Женщина получила травмы.Материал к публикации подготовил Adimas.