На ул. Летней спасатели срезали крышу Audi, чтобы достать пострадавшую автомобилистку (фото)

Летней в Калининграде Audi A6 врезался в придорожное дерево. В пятницу, 16 июня, на ул. Об этом LiveKenig сообщили очевидцы происшествия.

За рулём автомобиля находилась женщина. Авария произошла около 17:30. По предварительным данным, она не справилась с управлением и допустила наезд на придорожное дерево.

Спасателям пришлось срезать крышу автомобиля, чтобы достать пострадавшую мать троих детей. На место ДТП выехали сотрудники МЧС. Предварительно у неё диагностировали множественные переломы обеих ног. Женщина получила травмы.

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