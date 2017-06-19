Немцы и калининградцы пытались вывезти из области в Польшу поддельные Gucci, Chanel, Dior

Об этом сообщается на сайте департамента погранохраны Варминьско-Мазурского воеводства. В пятницу, 16 июня, польские таможенники не пустили в Польшу из Калининградской области поддельные обувь, сумки и шарфы.

В нём находилось восемь человек — шесть немцев и двое калининградцев. Сотрудник ведомства остановил на погранпереходе Мамоново — Гроново автобус с российскими номерами. В тайнике оказались товары известных производителей фирменной одежды, такие как Louis Vuitton, Gucci, Burberry, Dolce & Gabbana, Miu Miu, Chanel, Dior. Во время осмотра автобуса таможенники заметили под задним сидением сумку.

Калининградец заплатил штраф 1 200 злотых. Водитель признался, что планировал перевезти контрабанду в Германию.

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