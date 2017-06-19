Полиция возбудила дело после смертельного ДТП со скорой у гостиницы "Калининград"

Об этом LiveKenig сообщила глава пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая. В понедельник, 19 июня, следователи полиции возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП с участием машины скорой помощи, в котором погиб 30-летний пешеход. 264 УК РФ 'Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека'. 'Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. Назначена криминалистическая экспертиза изъятых с места происшествия видеоматериалов', — пояснила Поставничая.