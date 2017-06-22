Депутаты Госдумы предложили отменить новогодние каникулы

22-06-2017 15:59

Инвестора ищут, газопроводы расширяют: источники сообщают о подготовке к строительству второго "Северного потока"

22-06-2017 13:51

В Калининграде Subaru сбил 13-летнюю девочку

22-06-2017 13:47

Калининградцы возложили венки и цветы к Вечному огню у мемориала 1 200 воинам-гвардейцам (фото)

22-06-2017 13:26

Белые шары в небо: во Фридландских воротах прошло мероприятие "Гордимся, помним, благодарим"

22-06-2017 13:17

Телефонный обзвон клиентов

22-06-2017 13:12

СМИ: F-16, которые приблизились к борту Шойгу над Балтикой, принадлежат ВВС Польши

22-06-2017 12:58

СК проводит проверку по факту смерти влюблённых подростков из Советска

22-06-2017 12:56

Стало известно, на сколько оштрафовали сотрудников калининградского детсада после вспышки сальмонеллёза

22-06-2017 12:39

Эксперт о "плохом качестве российского газа": Польша готова обвинять Россию в чём угодно

22-06-2017 12:18

На ул. Невского из-за ДТП с тремя автомобилями образовалась пробка

22-06-2017 11:56

112: в пос. Большаково внедорожник сбил на "зебре" велосипедиста и скрылся

22-06-2017 11:47

За неделю на Куршской косе обнаружили трёх нарушителей, ездивших в неположенных местах

22-06-2017 11:41

В Зеленоградске зафиксирован самый высокий показатель ставки налога на землю 6 %

22-06-2017 11:29

Алиханов: В коммунальных сетях Калининграда теряется столько воды, сколько потребляет Советск

22-06-2017 11:27