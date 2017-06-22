На ул. Невского из-за ДТП с тремя автомобилями образовалась пробка

Невского из-за столкновения трёх автомобилей образовалась пробка. В четверг, 22 июня, в Калининграде на ул. Об этом LiveKenig сообщают очевидцы происшествия.

В легковушку Skoda врезалось такси Renault, а в него — внедорожник. Авария произошла в районе БСМП из-за несоблюдения дистанции.

Никто из водителей не пострадал. В результате ДТП заблокирована одна из двух полос по направлению на выезд из города.

Пробки' средняя скорость движения по ул. По данным сервиса 'Яндекс. Невского около 15 км/ч.

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