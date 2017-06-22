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» СМИ: F-16, которые приблизились к борту Шойгу над Балтикой, принадлежат ВВС Польши
СМИ: F-16, которые приблизились к борту Шойгу над Балтикой, принадлежат ВВС Польши
В мире
Автор:
dess
Сегодня, 12:58
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dess
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Теги:
СМИ: F-16
которые приблизились к борту Шойгу над Балтикой
принадлежат ВВС Польши
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СМИ: F-16, которые приблизились к борту Шойгу над Балтикой, принадлежат ВВС Польши