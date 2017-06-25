Под Зеленоградском нашли торпеду ВМС США времён Второй мировой войны

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Калининградской области. В субботу, 24 июня, под Зеленоградском обнаружили торпеду времён Второй мировой войны.

Кострово. Снаряд нашли в пос. Это основная авиационная торпеда, применявшаяся флотом США во время Второй мировой войны. Речь идёт о головной части торпеды MK-13. Снаряд был обезврежен.

В марте с ул. Ранее на границе России и Литвы обнаружили противопехотную мину времён войны. Невского вывезли 250-килограммовую авиабомбу.

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