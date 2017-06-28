Экс-заместитель главы администрации Пионерского Юрий Копшев пойдёт под суд за получение взятки

Об этом сообщает СУ СК РФ по Калининградской области. В Пионерском бывший заместитель главы администрации Юрий Копшев предстанет перед судом по обвинению во взяточничестве.

290 УК РФ ('Получение через посредника взятки в крупном размере') будет направлено в суд. Уголовное дело по ст. Мужчина свою вину не признал.

Также осмотрены документы, проведена криминалистическая судебная экспертиза', — добавили в региональном СУ СК РФ. 'В ходе предварительного следствия допрошено около 20 свидетелей, проведён ряд очных ставок между обвиняемым и свидетелями в целях устранения противоречий в показаниях.

Она активно способствовала раскрытию преступления, совершённого экс-чиновником, и добровольно сообщила о посредничестве во взяточничестве. Против женщины, передавшей взятку, уголовное дело было прекращено.

За это он должен был оказать общее покровительство фирме. 20 декабря 2016 года экс-чиновник около здания администрации получил через посредника взятку в 160 тысяч рублей от директора местной управляющей компании. 23 января, из администрации Пионерского уволилась Екатерина Копшева — супруга Юрия Копшева. Деньги обвиняемый положил в почтовый ящик своей квартиры в Пионерском. Она занимала должность ведущего специалиста МКУ 'Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами

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