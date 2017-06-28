«Живой Кёнигсберг»

Аренда дома на Новый год
28-06-2017 17:46  
Павел Прилучный встретился с детьми в кинематографическом лагере в Светлогорске
28-06-2017 17:40  
На ул. Невского в сторону Приморского кольца образовались пробки из-за ремонта дороги
28-06-2017 15:38  
В июне власти Калининграда разрешили вырубить 800 деревьев
28-06-2017 15:05  
В Багратионовском районе назначен новый прокурор
28-06-2017 15:03  
Семейная пара, фиктивно прописавшая у себя восемь иностранцев, заплатит штраф
28-06-2017 13:56  
Ринат Дасаев, обновлённая "Балтика" и Кубок конфедераций на большом экране: программа футбольной недели в Калининграде
28-06-2017 13:56  
Руководитель регионального минздрава пообещал разобраться с долгим ожиданием результатов маммографии
28-06-2017 13:48  
Экс-заместитель главы администрации Пионерского Юрий Копшев пойдёт под суд за получение взятки
28-06-2017 13:40  
Особенности и плюсы перевозки наливных грузов автотранспортом
28-06-2017 12:29  
На ул. Фрунзе мотоцикл сбил пенсионерку, водителя и пешехода госпитализировали (фото)
28-06-2017 12:23  
Власти Калининграда планируют убрать брусчатку со всех городских магистралей
28-06-2017 12:10  
Проезд по улице Свердлова не откроют до сентября
28-06-2017 11:43  
Для ценителей литературы всех возрастов: в День молодёжи в Гурьевске открылась литературная гостиная под открытым небом
28-06-2017 11:26  
В Полесске начальницу отделения почты обвиняют в присвоении 450 тыс. рублей
28-06-2017 10:12  
» » Экс-заместитель главы администрации Пионерского Юрий Копшев пойдёт под суд за получение взятки

Экс-заместитель главы администрации Пионерского Юрий Копшев пойдёт под суд за получение взятки

В мире
98
0

Об этом сообщает СУ СК РФ по Калининградской области. В Пионерском бывший заместитель главы администрации Юрий Копшев предстанет перед судом по обвинению во взяточничестве.

Экс-заместитель главы администрации Пионерского Юрий Копшев пойдёт под суд за получение взятки

290 УК РФ ('Получение через посредника взятки в крупном размере') будет направлено в суд. Уголовное дело по ст. Мужчина свою вину не признал.

Также осмотрены документы, проведена криминалистическая судебная экспертиза', — добавили в региональном СУ СК РФ. 'В ходе предварительного следствия допрошено около 20 свидетелей, проведён ряд очных ставок между обвиняемым и свидетелями в целях устранения противоречий в показаниях.

Она активно способствовала раскрытию преступления, совершённого экс-чиновником, и добровольно сообщила о посредничестве во взяточничестве. Против женщины, передавшей взятку, уголовное дело было прекращено.

За это он должен был оказать общее покровительство фирме. 20 декабря 2016 года экс-чиновник около здания администрации получил через посредника взятку в 160 тысяч рублей от директора местной управляющей компании. 23 января, из администрации Пионерского уволилась Екатерина Копшева — супруга Юрия Копшева. Деньги обвиняемый положил в почтовый ящик своей квартиры в Пионерском. Она занимала должность ведущего специалиста МКУ 'Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами

Материал к публикации подготовил dess.
Теги: Экс-заместитель главы администрации Пионерского Юрий Копшев пойдёт под суд за получение взятки
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Читайте также

комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии
Экс-заместитель главы администрации Пионерского Юрий Копшев пойдёт под суд за получение взятки