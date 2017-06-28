Руководитель регионального минздрава пообещал разобраться с долгим ожиданием результатов маммографии

Об этом чиновник заявил на встрече с редакторами муниципальных газет, сообщает пресс-служба правительства Калининградской области. Руководитель областного министерства здравоохранения Александр Кравченко пообещал разобраться с проблемой долгого ожидания результатов рентгеновской маммографии.

Иванникова со дня на день должен открыться Центр женского здоровья. Напомним, в Калининграде на ул. Также в центре будут проводиться исследования на двух аппаратах УЗИ общей стоимостью 5,7 млн рублей. Там будет работать современный цифровой маммограф, аналогов которому в Калининградской области нет. На них жительницы региона смогут обследовать молочные железы, органы брюшной полости и малого таза.

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