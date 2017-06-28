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В Багратионовском районе назначен новый прокурор

В мире
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Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Артём Граф назначен на должность прокурора Багратионовского района приказом генерального прокурора РФ.  

В Багратионовском районе назначен новый прокурор

В 2010 году окончил Российский государственный университет в Калининграде. Артём Граф родился в 1988 году в Миассе Челябинской области. В 2010–2011 годах проходил службу в Вооружённых силах Российской Федерации. В этом же году поступил на службу в следственный отдел по Калининграду СУ СК РФ по Калининградской области.  

Калининграда, с 2014 года по 2017 год — заместитель прокурора Полесского района. В 2011–2014 годах — помощник прокурора Центрального района г.

Материал к публикации подготовил Adimas.
Теги: В Багратионовском районе назначен новый прокурор
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В Багратионовском районе назначен новый прокурор