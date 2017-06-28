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Семейная пара, фиктивно прописавшая у себя восемь иностранцев, заплатит штраф

В мире
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рублей. Семейная пара, фиктивно прописавшая у себя восемь иностранцев, заплатит штраф в 56 тыс.   Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Семейная пара, фиктивно прописавшая у себя восемь иностранцев, заплатит штраф

При этом осуждённые не собирались предоставлять иностранцам своё жильё. В Полесске супруги, у которых на иждивении трое малолетних детей, фиктивно зарегистрировали в своей квартире граждан Республики Узбекистан.

322 УК РФ ('Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации'). Каждого из них приговорили к штрафу в 28 тысяч рублей. Суд признал супругов виновными по ст.

Материал к публикации подготовил Adimas.
Теги: Семейная пара фиктивно прописавшая у себя восемь иностранцев заплатит штраф
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Семейная пара, фиктивно прописавшая у себя восемь иностранцев, заплатит штраф