Задержан калининградец, устроивший поножовщину в тубдиспансере

Об этом LiveKenig сообщили в пресс-службе регионального УМВД. В Калининграде задержали местного жителя, который устроил поножовщину в противотуберкулёзном диспансере.

Участковый опросил соседей подозреваемого. Мужчина, который в ходе ссоры с другим пациентом ранил его ножом, скрывался от полиции. Когда мужчина зашёл за вещами, его увидели местные жители и позвонили в полицию. Он долгое время не появлялся дома. 44-летний калининградец признал свою вину. Отряд патрульно-постовой службы задержал его. 115 УК РФ ('Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью'). Против него возбудили уголовное дело по ст.

Подозреваемый ранил 34-летнего мужчину ножом, после чего сбежал из диспансера. 5 июня в областном противотуберкулёзном диспансере произошла драка между двумя пациентами стационара.

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