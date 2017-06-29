«Живой Кёнигсберг»

Особенности дизайна и внутреннего наполнения шкафов-купе
29-06-2017 19:54  
Недвижимость Испании: перспективы и особенности рынка
29-06-2017 19:46  
В "Теплосети" объяснили, почему в Калининграде отопление дороже, чем в Петербурге
29-06-2017 19:42  
Калининградка ищет улетевшего говорящего попугая жако (фото)
29-06-2017 19:42  
В Калининградской области прошёл ливень с грозой (фото, видео)
29-06-2017 19:10  
Телевидение Ирана опубликовало снимки, подтверждающие гибель главаря ИГ
29-06-2017 17:11  
В Полесске 15-летняя девушка пойдёт под суд за кражу со взломом
29-06-2017 17:00  
Военное следственное управление СК России по Балтфлоту ищет свидетелей драки на ул. Киевской
29-06-2017 16:36  
Минздрав готов найти замену главврачам Дома ребенка и горбольницы № 2
29-06-2017 16:32  
Калининградские депутаты попросили открыть правый съезд с эстакады на Остров
29-06-2017 15:43  
Именные люки и сверхпрочные трубы: в мэрии показали технические новинки для Калининграда
29-06-2017 15:36  
Синоптики рассказали, какая погода ждёт калининградцев на выходных
29-06-2017 14:20  
Для съёмок сериала с Прилучным в Калининграде ищут девушек модельной внешности
29-06-2017 14:13  
Сергей Щепетильников ушел с поста главы администрации Черняховска
29-06-2017 14:09  
В Белом доме анонсировали встречу Путина и Трампа на G20
29-06-2017 14:06  
» » В Полесске 15-летняя девушка пойдёт под суд за кражу со взломом

В Полесске 15-летняя девушка пойдёт под суд за кражу со взломом

В мире
100
0

Об этом сообщает СУ СК РФ по Калининградской области. В Полесском районе 15-летняя местная жительница пойдёт под суд за кражу.  

В Полесске 15-летняя девушка пойдёт под суд за кражу со взломом

Металлическим прутом она сорвала замок на двери и зашла в жилище. В феврале 2017 года девушка, зная, что утром соседа нет дома, решила залезть к нему в дом. После чего подозреваемая убежала, а деньги потратила. Она украла три тысячи рублей и бижутерию на незначительную сумму.  

Ей грозит до полутора лет лишения свободы. Уголовное дело по статье 158 УК РФ ('Кража, совершённая с незаконным проникновением в жилище) передано в суд.

Материал к публикации подготовил Robin.
Теги: В Полесске 15-летняя девушка пойдёт под суд за кражу со взломом
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Читайте также

комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии
В Полесске 15-летняя девушка пойдёт под суд за кражу со взломом