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На ул. Автомобильной калининградец угнал автобус и поехал кататься

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Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. В Калининграде в ночь на 30 июня местный житель угнал автобус.  

На ул. Автомобильной калининградец угнал автобус и поехал кататься

Очевидцы сообщили в полицию, что на ул. Инцидент произошёл в 4:00. Инспекторы ГИБДД обнаружили угнанный транспорт на ул. Автомобильной неизвестный вскрыл припаркованный автобус и уехал на нём. Там же они и задержали водителя. Олега Кошевого.   30-летний ранее судимый местный житель рассказал полицейским, что хотел просто покататься.

166 УК РФ ('Неправомерное завладение транспортным средством'). Против задержанного возбудили уголовное дело по ст. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. 

Материал к публикации подготовил Robin.
Теги: На ул. Автомобильной калининградец угнал автобус и поехал кататься
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На ул. Автомобильной калининградец угнал автобус и поехал кататься