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Старики штурмовали суд: начался процесс по делу мошенницы, обманувшей 88 пенсионеров

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Об этом LiveKenig рассказала государственный обвинитель, помощник прокурора Ленинградского района Евгения Ковалёва. В Ленинградском районном суде началось рассмотрение дела мошенницы, обманувшей 88 стариков.  

Старики штурмовали суд: начался процесс по делу мошенницы, обманувшей 88 пенсионеров

Для этого надо получить согласие всех потерпевших. Обвиняемая 32-летняя местная жительница полностью признала свою вину и заявила ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, без исследования доказательств. Одна из пострадавших женщин не является в суд, не отвечает на телефонные звонки и категорически отказывается подписать такое согласие. Его дали 87 обманутых пенсионеров.   Она считает, что это поможет мошеннице получить минимальное наказание.

Пожилые, больные люди, инвалиды, им тяжело ходить, а большинство из них не очень понимает, что происходит. 'В пятницу, 30 июня, на заседание пришли 16 потерпевших — это пенсионеры возраста от 77 до 90 лет. Все хотят, чтобы процесс шёл быстрее. Они буквально 'штурмовали' суд, требуя вернуть им деньги. Предстоит тщательно изучить материалы в 25 томах уголовного дела, вызывать в процесс и опрашивать всех потерпевших и свидетелей', — пояснила Ковалёва. Но из-за одного отказа нам пришлось выйти в общий порядок.  

Когда будет вынесен приговор мошеннице, с учётом новых обстоятельств, неизвестно. Очередное судебное заседание отложили, поскольку для подготовки к общему процессу сторонам требуется время.  

В рамках уголовного дела эти иски должны быть рассмотрены и удовлетворены в заявленных объёмах. Все потерпевшие заявили гражданские иски о взыскании похищенных денег.

Когда хозяева квартир теряли на какое-то время бдительность, гостья забирала деньги и ценности. 31-летнюю мошенницу, которая представлялась соседкой и выманивала деньги у пенсионеров, первый раз задержали в мае 2016 года. Она заходила в квартиры к пожилым людям и просила деньги в долг под различными предлогами. Скрываясь от полиции, она переезжала из квартиры в квартиру, задержать её удалось в феврале 2017 года у подруги: мошенница пряталась в шкафу. Следователи возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ ('Мошенничество'), суд оставил обвиняемую на свободе под подпиской о невыезде.

Материал к публикации подготовил Robin.
Теги: Старики штурмовали суд: начался процесс по делу мошенницы обманувшей 88 пенсионеров
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Старики штурмовали суд: начался процесс по делу мошенницы, обманувшей 88 пенсионеров