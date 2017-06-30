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Сотрудники Росгвардии задержали калининградца, пытавшегося проникнуть на охраняемую производственную базу

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Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области. Сотрудники Росгвардии задержали калининградца, пытавшегося проникнуть на охраняемый производственный объект.

Сотрудники Росгвардии задержали калининградца, пытавшегося проникнуть на охраняемую производственную базу

В 02:58 из производственной базы на ул. Инцидент произошёл в пятницу, 30 июня. По адресу выехала группа задержания вневедомственной охраны. Третьяковского поступил сигнал 'Тревога'. На крыше заметили двоих неизвестных, которые попытались скрыться. Прибыв на место, сотрудники обнаружили выбитые замки и оборванные провода сигнализации. Ориентировку с их описанием передали дежурным нарядам вневедомственной охраны.

Солдатской мужчин, подходящих под описание. Прибывший экипаж Росгвардии заметил на ул. Его доставили на место происшествия и передали следственно-оперативной группе. Одного из них задержали в подъезде жилого дома на Советском проспекте.

Материал к публикации подготовил dess.
Теги: Сотрудники Росгвардии задержали калининградца пытавшегося проникнуть на охраняемую производственную базу
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Сотрудники Росгвардии задержали калининградца, пытавшегося проникнуть на охраняемую производственную базу