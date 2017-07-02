В Турции у 11-летней девочки из России остановилось сердце после купания в бассейне

Как пишут 'Известия', у ребёнка остановилось сердце. На одном из курортов в Турции скончалась 11-летняя девочка из России.

Там она почувствовала головокружение, упала в обморок. После купания в бассейне, девочка поднялась в номер отеля, в котором она отдыхала вместе со своей мамой и братом. Врачи не смогли спасти ребёнка. Позже у неё остановилось сердце.

Предположительно она скончалась из-за кровоизлияния в мозг. Её тело доставлено в Институт судебной экспертизы в Анталье для установления причин смерти.

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