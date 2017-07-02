Очевидцы: у Южного парка столкнулись КамАЗ и Skoda Octavia, образовалась пробка (фото)

Об этом LiveKenig рассказали очевидцы. В субботу, 1 июня, в Калининграде у Южного парка столкнулись КамАЗ и Skoda Octavia.

По данным сервиса 'Яндекс. Инцидент случился на проспекте Калинина, по направлению от Южного вокзала, около 15:30, отмечают свидетели. Затор тянется от Южного вокзала до Фридландских ворот. Пробки', движение сильно затруднено на обоих полосах движения. На карте стоит пометка 'ДТП'. Скорость на данном участке дороги не превышает пяти километров в час.

Пробки' Скриншот 'Яндекс.

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