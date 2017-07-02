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» » Очевидцы: у Южного парка столкнулись КамАЗ и Skoda Octavia, образовалась пробка (фото)

Очевидцы: у Южного парка столкнулись КамАЗ и Skoda Octavia, образовалась пробка (фото)

В мире
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Об этом LiveKenig рассказали очевидцы. В субботу, 1 июня, в Калининграде у Южного парка столкнулись КамАЗ и Skoda Octavia.

Очевидцы: у Южного парка столкнулись КамАЗ и Skoda Octavia, образовалась пробка (фото)

По данным сервиса 'Яндекс. Инцидент случился на проспекте Калинина, по направлению от Южного вокзала, около 15:30, отмечают свидетели. Затор тянется от Южного вокзала до Фридландских ворот. Пробки', движение сильно затруднено на обоих полосах движения. На карте стоит пометка 'ДТП'. Скорость на данном участке дороги не превышает пяти километров в час.

Пробки' Скриншот 'Яндекс.

Материал к публикации подготовил Adimas.
Теги: Очевидцы: у Южного парка столкнулись КамАЗ и Skoda Octavia образовалась пробка (фото)
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Очевидцы: у Южного парка столкнулись КамАЗ и Skoda Octavia, образовалась пробка (фото)