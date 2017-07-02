В Дамаске на площади прогремел взрыв, есть погибшие (фото)

Есть погибшие и раненые, сообщает 'РИА Новости' со ссылкой на агентство Франс Пресс. В воскресенье, 2 июля, на центральной площади Тахрир в Дамаске прогремел взрыв.

Он подорвал заминированный на площади автомобиль. По данным СМИ, атаку совершил террорист-смертник. Погибли восемь человек, ещё 12 ранены. В результате пострадало мирное население.

В результате серии нападений погибли семь человек, 48 получили ранения и травмы различной степени тяжести. В июне сообщалось о крупном теракте в Великобритании, когда трое мужчин наехали на пешеходов на Лондонском мосту. Запрещённая в России террористическая группировка 'Исламское государство'* взяла на себя ответственность за данные нападения в столице Великобритании.

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