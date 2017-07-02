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В Австрии мусульманин убил пожилую пару из-за ненависти к "правым"
В мире
Автор:
Adimas
Сегодня, 12:44
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Материал к публикации подготовил
Adimas
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Теги:
В Австрии мусульманин убил пожилую пару из-за ненависти к "правым"
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В Австрии мусульманин убил пожилую пару из-за ненависти к "правым"