В Хорватии мужчина расстрелял своего психиатра из автомата

02-07-2017 18:47

Дома из клееного бруса - бюджетное строительство

02-07-2017 18:16

Путин утвердил поправки в бюджет России на 2017 год

02-07-2017 17:32

За два дня калининградцы сдали в новые контейнеры лампочек больше, чем за шесть месяцев в 2016 году

02-07-2017 16:05

СМИ: экс-министра строительства Калининградской области Амира Кушхова арестовали в Москве

02-07-2017 15:16

На ул. Красной упавшее дерево перегородило трамвайные пути (фото)

02-07-2017 13:32

В Австрии мусульманин убил пожилую пару из-за ненависти к "правым"

02-07-2017 12:44

Разыскиваемая в Калининградской области 15-летняя девушка вернулась домой

02-07-2017 10:42

«Цукановского» министра строительства арестовали в Москве

02-07-2017 09:13

В Калининградской области три выпускника написали ЕГЭ на 100 баллов

02-07-2017 08:15

В Дамаске на площади прогремел взрыв, есть погибшие (фото)

02-07-2017 07:29

Ехала по встречке: в полиции озвучили предварительные причины ДТП на Южном обходе

02-07-2017 06:59

Сотрудникам ФСО разрешили засекречивать данные об имуществе чиновников

02-07-2017 06:30

Ночью в Татарстане КамАЗ столкнулся с автобусом, погибли 13 человек (видео)

02-07-2017 05:56

Бразильская полиция задержала одного из крупнейших наркоторговцев республики

02-07-2017 04:39