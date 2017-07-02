СМИ: экс-министра строительства Калининградской области Амира Кушхова арестовали в Москве

Об этом сообщает Live со ссылкой собственные источники в правоохранительных органах. В Москве бывшего министра строительства Калининградской области Амира Кушхова и ещё двоих подозреваемых в деле о хищениях при строительстве стадиона в Калининграде Тверской суд взял под стражу.

— Их подозревают в причастности к хищениям средств при строительстве стадиона 'Арена Балтика'. 'Экс-министр строительства Калининградской области Амир Кушхов, глава дирекции строительства объектов Востока 'Глобалэлектросервис' Хачим Эристов и замглавы регионального управления капитального строительства Сергей Трибунский арестованы сегодня Тверским судом Москвы, — рассказал Live источник в правоохранительных органах.

В группе компаний 'Сумма' и Тверском суде Москвы данную информацию не подтвердили. При этом в 'Глобалэлектросервисе' изданию отказались комментировать арест своего сотрудника.

При этом начальник правового отдела РУЗКС Марат Джатиев сообщил, что ему неизвестно о задержании одного из его сотрудников. Ранее собственные источники сообщили LiveKenig, что в Калининграде задержан сотрудник ГКУ КО 'Региональное управление заказчика капитального строительства', имеющий отношение к приёмке выполненных работ на строящемся стадионе к ЧМ-2018.

6 декабря глава Калининградской области Антон Алиханов подписал приказ о его увольнении. Сообщалось также, что Амир Кушхов написал заявление об увольнении после того, как была проведена проверка деятельности регионального Минстроя. По словам врио губернатора региона, материалы были направлены в правоохранительные органы.

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