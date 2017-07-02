«Живой Кёнигсберг»

В Хорватии мужчина расстрелял своего психиатра из автомата
02-07-2017 18:47  
Дома из клееного бруса - бюджетное строительство
02-07-2017 18:16  
Путин утвердил поправки в бюджет России на 2017 год
02-07-2017 17:32  
За два дня калининградцы сдали в новые контейнеры лампочек больше, чем за шесть месяцев в 2016 году
02-07-2017 16:05  
СМИ: экс-министра строительства Калининградской области Амира Кушхова арестовали в Москве
02-07-2017 15:16  
На ул. Красной упавшее дерево перегородило трамвайные пути (фото)
02-07-2017 13:32  
В Австрии мусульманин убил пожилую пару из-за ненависти к "правым"
02-07-2017 12:44  
Разыскиваемая в Калининградской области 15-летняя девушка вернулась домой
02-07-2017 10:42  
«Цукановского» министра строительства арестовали в Москве
02-07-2017 09:13  
В Калининградской области три выпускника написали ЕГЭ на 100 баллов
02-07-2017 08:15  
В Дамаске на площади прогремел взрыв, есть погибшие (фото)
02-07-2017 07:29  
Ехала по встречке: в полиции озвучили предварительные причины ДТП на Южном обходе
02-07-2017 06:59  
Сотрудникам ФСО разрешили засекречивать данные об имуществе чиновников
02-07-2017 06:30  
Ночью в Татарстане КамАЗ столкнулся с автобусом, погибли 13 человек (видео)
02-07-2017 05:56  
Бразильская полиция задержала одного из крупнейших наркоторговцев республики
02-07-2017 04:39  
» » СМИ: экс-министра строительства Калининградской области Амира Кушхова арестовали в Москве

СМИ: экс-министра строительства Калининградской области Амира Кушхова арестовали в Москве

В мире
88
0

Об этом сообщает Live со ссылкой собственные источники в правоохранительных органах. В Москве бывшего министра строительства Калининградской области Амира Кушхова и ещё двоих подозреваемых в деле о хищениях при строительстве стадиона в Калининграде Тверской суд взял под стражу.

СМИ: экс-министра строительства Калининградской области Амира Кушхова арестовали в Москве

— Их подозревают в причастности к хищениям средств  при строительстве стадиона 'Арена Балтика'. 'Экс-министр строительства Калининградской области Амир Кушхов, глава дирекции строительства объектов Востока 'Глобалэлектросервис' Хачим Эристов и замглавы регионального управления капитального строительства Сергей Трибунский арестованы сегодня Тверским судом Москвы, — рассказал Live источник в правоохранительных органах.

В группе компаний 'Сумма' и Тверском суде Москвы данную информацию не подтвердили. При этом в  'Глобалэлектросервисе' изданию отказались комментировать арест своего сотрудника.

При этом начальник правового отдела РУЗКС Марат Джатиев сообщил, что ему неизвестно о задержании одного из его сотрудников. Ранее собственные источники сообщили LiveKenig, что в Калининграде задержан сотрудник ГКУ КО 'Региональное управление заказчика капитального строительства', имеющий отношение к приёмке выполненных работ на строящемся стадионе к ЧМ-2018.

6 декабря глава Калининградской области Антон Алиханов подписал приказ о его увольнении. Сообщалось также, что Амир Кушхов написал заявление об увольнении после того, как была проведена проверка деятельности регионального Минстроя. По словам врио губернатора региона, материалы были направлены в правоохранительные органы.

Материал к публикации подготовил Honna.
Теги: СМИ: экс-министра строительства Калининградской области Амира Кушхова арестовали в Москве
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Читайте также

комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии
СМИ: экс-министра строительства Калининградской области Амира Кушхова арестовали в Москве