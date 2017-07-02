Разыскиваемая в Калининградской области 15-летняя девушка вернулась домой

из в посёлка Малое Васильково Гурьевского района вернулась домой. Разыскиваемая в Калининградской области 15-летняя девушка Дарья К. Об этом LiveKenig сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

В настоящее время полицейские проводят профилактическую работу, устанавливают обстоятельства случившегося. Несовершеннолетняя вернулась к родителям в воскресенье, 2 июля, около 14:00. В ведомстве отмечают, что противоправных действий в отношении школьницы за время ее отсутствия совершено не было.

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних отрабатывали возможные контакты школьницы, опрашивали её друзей и знакомых. 'При поступлении заявления от родителей на розыск несовершеннолетней был незамедлительно ориентирован весь личный состав полиции, приметы разыскиваемой получили все патрульные наряды. Были созданы поисковые группы из сотрудников ОМВД России по Гурьевскому району, которые приступили к обследованию территории', — говорится в сообщении управления МВД.

ушла из дома, расположенного на улице Юбилейной в посёлке Малое Васильково Гурьевского района. Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье, 2 июля, Дарья К. Родители пропавшей девушки обратились в полицию.

Материал к публикации подготовил